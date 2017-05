'Masked' la pole dance in teatro

Talento acrobatico e sensibilità si incontrano sul palco del Teatro Leonardo a Milano il 17 Maggio per la serata di debutto di "Masked", il primo spettacolo teatrale della compagnia di danza "Elevation". "Masked" sarà il primo show di pole dance a teatro in Italia, un progetto ideato e prodotto da Kimmy Street, talentuosa ballerina con un passato al Moulin Rouge ed oggi pioniere nell'arte della Pole Dance. La Pole Dance è una disciplina che ha saputo scrollarsi di dosso pregiudizi ed incomprensioni, entrando negli show televisivi, nei palazzetti dello sport ed ora, grazie a "Masked" anche a teatro. E' ora di gettare la maschera... Per info e biglietti: elevationshow@gmail.com