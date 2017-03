Massaroni pianoforti e l’officina della Camomilla ai Rock files live! di Lifegate radio allo Spirit de Milan

Un mercoledì dedicato alle nuove sonorità indie di giovani cantautori italiani quella del 15 marzo ai Rock Files Live! di LifeGate Radio: saranno Massaroni Pianoforti e l'Officina Della Camomilla, veri e propri beniamini di un pubblico 2.0, a presentare al pubblico dello Spirit De Milan i loro nuovi progetti con la solita formula dei ROCKFILES: brani suonati in forma "minimal" e prevalentemente acustica impreziositi da conversazioni e approfondimenti al microfono di Ezio Guaitamacchi. Il "cantautonomo" Gianluca Massaroni che, con una certa ironia, ha scelto come nome d'arte MASSARONI PIANOFORTI, il nome della ditta di famiglia dove faceva l'accordatore di pianoforti, presenterà Giù, il suo terzo lavoro: un vero e proprio percorso di un cantautore dalle grandi potenzialità, capace di emozionare e far sorridere insieme, in cui l'ironia cela uno sguardo lucido sulla vita e le sue contraddizioni. Sarà poi il ritmo Indie dell'Officina della Camomilla a movimentare il palco dello Spirit De Milan. La band lombarda, reduce dal successo della sua prima trilogia Senontipiacefalostesso e quello dell'ultimo album Palazzina Liberty, presenteranno in formazione ridotta alcuni brani tratti da L'Antologia della cameretta, una raccolta di demo e inediti registrata dal cantante/compositore e fondatore del gruppo, Francesco De Leo con un pc dalla sua "cameretta" nel periodo in cui ha vissuto a Milano. A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello. Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 20 marzo alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it. ROCK FILES LIVE @ Spirit de Milan Inizio ore 22.30