Hong Kong e New York nelle fotografie di Massimo Ferrari

Dal 5 all’11 giugno 2017 Milano rende omaggio alla fotografia con la prima edizione della Milano PhotoWeek, una settimana di mostre, incontri, vernissage, e proiezioni dedicati alla fotografia. Un palinsesto diffuso che coinvolgerà più di 150 iniziative e che vedrà, tra i protagonisti, anche Massimo Rebecchi.

Per tutta la durata della PhotoWeek le boutique di Corso Como esporranno 12 fotografie della collezione “Hong Kong e New York tra Oriente e Occidente” firmate dal fotografo Massimo Ferrari, celebre per la sua passione per il binomio moda-sport. Uno special-cocktail è in programma il 7 giugno dalle 17.30 alle 20.30.

La mostra porta in scena due luoghi, due città, e due atmosfere: oriente e occidente, notte e giorno, colore e bianco e nero, analogico e digitale. Una sorta di Yin & Yang dove gli scatti urbani si fondono con volti di persone e modelle. Immagini realizzate negli ultimi anni, alcune molto recenti altre fatte nei primi anni 2000, durante viaggi a Hong Kong e New York, durante lavori e ricerche personali.