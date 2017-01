Prosegue la rassegna teatrale "VENITE A TROVARCI" giunta alla sesta edizione e organizzata dall'Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura. La rassegna è stata realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l'attività della fondazione. "Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell'operato di Fondazione Cariplo" #conFondazioneCariplo. Gli appuntamenti della rassegna VeniTE A TROvarci sono stati inseriti nel palinsesto di ExpoinCittà #MilanoaPlaceToBe, certificando ulteriormente la qualità della rassegna stessa. Il quarto spettacolo che andrà in scena sarà "Massimo Lopez Show" con Massimo Lopez e la Jazz Company. Una carrellata di successi che vanno dagli anni ' 30 agli anni ' 50, resi celebri da interpreti di grande livello quali Frank Sinatra, Tony Bennet, Sammy Davis jr arricchiti dall'insuperabile verve di Massimo Lopez. Un amore coltivato per lunghi anni e sbocciato poi grazie alla collaborazione con una delle più prestigiose formazioni jazz e swing italiane, la Jazz Company guidata da Gabriele Comeglio, che segue l'attore nel corso delle sue tournèe teatrali da diverse stagioni. E tra una canzone e l'altra, Massimo Lopez intratterrà il pubblico con divertenti gag monologhi e le sue irresistibili imitazioni, quelle stesse che negli anni lo hanno portato al grande successo popolare. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 17 febbraio alle ore 21.00 presso il "CineTeatro Splendor", piazza San Martino n°5, Bollate (MI). Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944. Di seguito sono riportati i costi: • Settore A € 28 (ridotto € 23) • Settore B € 25 (ridotto € 21) • Settore C € 20 I soci delle associazioni Associazione Culturale G.O.S.T., U.I.L.T., Ass. Genitori Istituto Montessori hanno diritto ai biglietti ridotti.