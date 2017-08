Massimo Priviero in concerto: il 15 ottobre all'Alcatraz

Massimo Priviero suonerà per il pubblico dell'Alcatraz domenica 15 ottobre, in occasione dell'uscita del suo ultimo disco, in programma a metà settembre.

Il cantautore e compositore di origine veneta e di adozione milanese è uno dei più apprezzati esponenti del rock indipendente italiano. Il concerto del 15 ottobre partirà come un'esibizione essenziale per poi trasformarsi in uno show a grande impatto sonoro grazie al supporto di una full band.