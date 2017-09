"Masters of the Universe": il 9 settembre incontro allo Spazio Fumetto

In occasione della mostra Ottanta Nostalgia, sabato 9 settembre allo Spazio Fumetto verrà ospitato un incontro per ripercorrere la storia di Masters of the Universe, la serie di giocattoli della Mattel.

A narrare la nascita e la diffusione dei giocattoli, protagonisti anche di una serie animata, l'esperto di giocattoli e collezionista Massimo Combi e i disegnatori Giuliano Piccininno e (in diretta video) Emiliano Santalucia, che hanno lavorato ai fumetti ispirati alla serie.