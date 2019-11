La Matematica del cuore, presentazione alla Rizzoli

Come fa un sentimento complesso come l’amore a rientrare nelle regole della matematica? Come si spiega l’assenza con un assioma, la gelosia con un’equazione, il due di picche con il peso specifico, la fedeltà con un teorema?

La verità è che, nonostante l’unicità delle persone, le dinamiche di chi ama tendono a ripetersi. E per far tornare i conti, dal 21 novembre sarà disponibile in libreria il prezioso manuale “La matematica del cuore”, pensato e scritto a quattro mani: quelle di Alessandro Nicolò Pellizzari che svela i retroscena dei comportamenti maschili e quelle di Eliselle che pungola le donne a volersi più bene per non farsi gabbare.

Le 366 pagine del libro sono divise in due sezioni: una dedicata alla coppia in generale e una agli amanti. Lungo questo percorso si dipana il botta e risposta fra Alessandro ed Eliselle, in un controcanto dove mariti e amanti, cacciatori seriali di donne e finti separati in casa, uomini boomerang e narcisi, vengono analizzati, identificati e smascherati. In queste pagine si scopre infatti come neutralizzare i maschi bugiardi, ma anche i dieci motivi per essere fedeli (e per non esserlo), in un piacevole labirinto di soluzioni a teoremi, frazioni, equazioni e somme. Il libro fornisce l’identikit di uomini come il mammone e il vampiro di sentimenti, di donne come la profumaia e la schizzinosa, degli amanti per gioco e quelli per sempre. Ma risponde anche a domande che tutti prima o poi si fanno: perché non mi risponde? Perché non ha mai tempo per me? Perché non sceglie, ma vuole sia me che l’altra? Un vero e proprio manuale dal titolo provocatorio, con una copertina ironica, da leggere tutto d'un fiato oppure sorseggiare quà e là per scoprire a quale categoria appartiene il proprio “lui” o la propria “lei”. Una matematica facile da imparare che riuscirà a regalare sorrisi ma anche a far riflettere sulle complesse regole del cuore. Cairo Editore, manuale di 366 pagine, in libreria e online dal 21 novembre 2019, prezzo € 16,00

Gli autori Alessandro Nicolò Pellizzari e Eliselle, hanno il piacere di incontrare i lettori (e colleghi) alla presentazione che si terrà a Milano MERCOLEDI' 27 novembre alle 18:30 c/o la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, 11. Modera Manuela Porta.