"Mater certa": dal 7 al 12 giugno al Teatro Libero

Mater Certa. Storie di donne che vorrebbero essere madri - di Michele Ruol, regia Lorenzo Maragoni, con Andrea Bellacicco, Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino, Andrea Tonin - andrà in scena al Teatro Libero dal 7 al 12 giugno.

La pièce racconta cosa succede quando il desiderio di avere dei figli si scontra con la realtà. Esperienze di fecondazione assistita si alternano a consigli della tradizione popolare, mentre con irionia viene narrato il dramma vissuto dalla coppia, la cui fiducia e la cui intimità vengono messe in crisi. Il mito di Ione viene chiamato in causa per parlare di una donna di oggi, alla continua ricerca di risposte.