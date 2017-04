M4A-MADE4ART presenta Materia e materiali: elementi della natura, ideale prosecuzione del progetto organizzato dallo spazio d'arte e design milanese per il Fuorisalone del Mobile - Milan Design Week di "zona Tortona" (aprile 2017). La mostra, quarta tappa del progetto di indagine su questo tema portato avanti da M4A-MADE4ART, vede protagonisti i fotografi Guido Alimento e Paolo Bongianino, focalizzando l'attenzione per la presente edizione sulla ricerca condotta in ambito fotografico sulle forme e i colori della natura. Gli artisti, selezionati dai curatori di M4A-MADE4ART Elena Amodeo e Vittorio Schieroni proprio per la loro particolare attenzione alle tematiche legate alla natura, mettono in luce grazie all'obiettivo della macchina fotografica dettagli, colori, contrasti e sfumature che caratterizzano gli elementi naturali. Dalle astrazioni in bianco e nero di Guido Alimento, lavori appartenenti alla serie Metamorfosi d'acqua che ritraggono le geometrie e le inaspettate evoluzioni che la natura crea grazie alla trasformazione dell'acqua in ghiaccio, alle poetiche vedute di Paolo Bongianino, dove la terra è indiscussa protagonista della composizione nel suo rapporto con la vastità del cielo e la presenza indiretta, mai esplicita dell'uomo, luoghi dove è possibile sperimentare un contatto forte e senza filtri con la natura e con se stessi. Lo special art project Materia e materiali è stato ideato da M4A-MADE4ART per sottolineare l'importanza della ricerca tecnica e della sperimentazione sulla materia e sui materiali nel design e in arte, ambiti della creatività umana tra loro sempre più vicini e dai confini sempre meno definiti, un viaggio di scoperta all'interno del progetto e dell'idea che stanno alla base della realizzazione di un'opera d'arte. Elementi della natura, con data di inaugurazione mercoledì 12 aprile alle ore 18.30, rimarrà aperta al pubblico fino al 19 dello stesso mese. Materia e materiali: elementi della natura Guido Alimento | Paolo Bongianino Special Art Project M4A-MADE4ART 12 - 19 aprile 2017 Inaugurazione mercoledì 12 aprile, ore 18.30 Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 e 15 - 19 M4A-MADE4ART di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo Spazio, comunicazione e servizi per l'arte e la cultura Via Voghera 14 - ingresso da Via Cerano, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872