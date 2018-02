Mates protagonisti all’evento “Felicidinavigare - cyberbullismo: giochiamoci sopra!”

Milano, 8 febbraio 2018. Un evento speciale quello che si è svolto ieri presso la Sala Volta del Centro Congressi Palazzo Stelline a Milano, che ha visto Mates, il gruppo di creator più famosi del web, protagonisti dell’evento di formazione contro il cyberbullismo “Felici di Navigare - Cyberbullismo: giochiamoci sopra!”. Il progetto, coordinato dal Miur, è stato organizzato dall’ASST Fatebenefratelli-Sacco e promosso da Generazioni Connesse nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione del Safer Internet Day 2018 in Italia.

L’evento ha visto un momento importante di formazione in cui il Gruppo Mates ha inte-ragito con oltre 250 studenti delle scuole secondarie superiori della Lombardia. Anima, St3pny, SurrealPower e Vegas, che vantano più di 12milioni di Followers, hanno condotto una vera e propria “challenge educativa” con l’aiuto di esperti e professionisti del settore tra cui la Senatrice Elena Ferrara, promotrice della legge contro il cyberbulli-smo, il Prof. Luca Bernardo, Direttore della Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacco e Ivano Zoppi, Presidente di Pepita Onlus.

I ragazzi sono stati trascinati dalla simpatia irresistibile di Mates e hanno preso parte entusiasti e incuriositi a un gioco interattivo basato sull’uso e il significato delle parole (“Legalità", “Virtuale”, “Bellezza”, “Sicurezza”, “Responsabilità" “Crescita”, etc.). Obiettivo: identificare buone prassi e comportamenti virtuosi per l’uso dei social e del web in generale.

Continua dunque l’impegno di Mates sul tema cyberbullismo dopo che, nel mese di luglio erano stati i promotori della Campagna #Cyberesistance su Instagram, pubblicando le loro foto in cui mostravano tutte quelle parole che possono ferire e uccidere. L’invito a un outing collettivo è stato accolto da migliaia di giovani e la campagna ha registrato 29milioni di Impressions.

La Campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo #Cyberesistance era partita il 18 giu-gno 2017, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge 71/2017. È stata prodotta da Web Stars Channel, la prima Creator Media Company in Italia e sviluppata in collabora-

zione con il Professor Luca Bernardo, Direttore della Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacco, Paolo Picchio, papà di Carolina, con l’aiuto dell’Avvocato Marisa Marraffino, esperta di reati informatici.

Nel corso dell'incontro è stata presentata la “Fondazione Carolina Onlus”, dedicata alla prima vittima italiana di cyberbullismo, voluta dal papà Paolo Picchio, con il sostegno degli esperti sul rapporto web-minori e il contributo di famiglie da tutta Italia.

È stata inoltre illustrata l’attivit{ del primo semestre di CoNaCy, il centro di Coordina-mento Nazionale Cyberbullismo voluto dal Miur presso la Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco, diretta dal Prof. Luca Bernardo.

Hanno partecipato all’evento anche i seguenti rappresentanti istituzionali: Anna Livia Pennetta - Avvocato, Giovanni Colletti - Capitano dell’Arma dei Carabinieri, Marco Lucia-ni - Commissario della Polizia Locale di Milano, Fabrizio Azzolini - Presidente di Genitori Insieme, Don Stefano Guidi - Direttore della Fondazione Oratori Milanesi, Federica Zanella - Presidente Corecom, Andrea Donati - Responsabile dell'area psicologica e sociale dell'Associazione La Banda degli Onesti Onlus, Fabio Altitonante - Consigliere Regione Lombardia, Carlo Borghetti – Consigliere Regione Lombardia.



Mates

Mates è un gruppo formato da quattro ragazzi noti al grande pubblico come: Anima, St3pny, SurrealPower e Vegas con una fan base di 12 milioni di followers. Dopo aver intrapreso individualmente il loro percorso sul web come gamer hanno deciso di fare della loro amicizia un marchio di fabbrica dando vita, nel 2014, al gruppo Mates. È con questa unione che raggiungono i loro successi più importanti: decine di video che superano il milione di views, un Google Golden Button a testa, il libro “Veri Amici” che ha venduto più di 150mila copie, la presenza nelle due serie tv #SocialFace in onda su Sky Uno. Hanno ideato anche una linea di abbigliamento: “Mates Collection”. Sono i protagonisti Vlog