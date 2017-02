Domenica 19 febbraio: matinée musicale al Teatro Dal Verme

All'interno della rassegna Le domeniche dei pomeriggi, il 19 febbraio al Teatro dal Verme si terrà l'appuntamento Una mattina con Mozart.

L'Orchestra I Pomeriggi Musicali, insieme al violinista Igor Riva e sotto la direzione di Manuel Busto, eseguirà il Concerto per violino e orchestra in Re maggiore K218 e la Sinfonia n. 40 in sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart.