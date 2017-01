"Il matrimonio nuoce gravemente alla salute": dal 12 al 29 gennaio al Martinitt

Il matrimonio nuoce gravemente alla salute andrà in scena dal 12 al 29 gennaio al Teatro Martinitt.

Romeo e Sofia convivono, lui fa il "casalingo", lei la pubblicitaria. La situazione viene tenuta nascosta a Michelina, la madre di lui, perché essendo all'antica non capirebbe. Malintesi, bugie, equivoci si alternano per mascherare la verità, finché quest'ultima, inevitabilmente, non viene fuori.