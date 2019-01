Matteo Fedeli in concerto per la giornata della memoria

Il violinista Matteo Fedeli da più di 15 anni porta al grande pubblico gli strumenti realizzati dai liutai cremonesi Amati, Stradivari e Guarneri. Questi violini straordinari sono in grado di suonare al massimo delle prestazioni e di raccontare una storia secolare con la loro voce unica ed inimitabile.

Per la Giornata della Memoria Matteo Fedeli suonerà il violino Pietro Guarneri del 1709, eccezionalmente concesso da una collezione privata, accompagnato al pianoforte dal concertista Carlo Balzaretti.

Il repertorio musicale, vario ed accattivante, vedrà anche l’interpretazione di alcune composizioni a tema come ad esempio la Melodia Ebraica di Joseph Achron e Schindler List di John Williams.

Durante la serata una significativa testimonianza di Paola Sonnino, esponente della Comunità Ebraica di Milano.

Per le caratteristiche del programma e della motivazione di carattere sociale la manifestazione è fruibile per ogni fascia di età e da tutti indistintamente.



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria da richiedere a: associazione.soloarchi@gmail.com sito web www.matteofedeli.it