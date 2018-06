Max Gatto, noto street-artist milanese per l’asta benefica a favore dei bambini di strada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Prima Asta di Beneficenza organizzata da Parada Italia Onlus, presieduta dal prof. Lorenzo Bonini critico d’arte, per raccogliere fondi destinati alle attività di sostegno umano, educativo e sanitario per i bambini di strada della Fondazione Parada a Bucarest. Milano 2 giugno 2018 – Saranno le eclettiche opere di Max Gatto ad essere esposte a “Colori Urbani”, la Prima Asta di Beneficenza a favore della Onlus Parada Italia, che si terrà domenica 17 giugno a Milano alle 19.00, presso B4-before in via Ripamonti 13. “Tempo fa conobbi l’Associazione Parada durante uno spettacolo dei ragazzi di Bucarest e ne rimasi enormemente colpito, sia dalla parte artistica ma anche da tutto il lavoro sociale che viene svolto a Bucarest, così decisi di offrire il mio sostegno – afferma Max Gatto. Ho raccolto pezzi unici, di grande valore e carichi di contenuto simbolico che rappresentano una parte importante della mia storia di street-artist. E’ la prima volta che metto a disposizione una così importante varietà di pezzi. Ora ci aspetta un’altra prova, la conclusione di questo grande lavoro e sono certo di poter contare su un pubblico numeroso e sulla generosità dei partecipanti all'asta per poter consegnare a Parada Italia Onlus un esempio concreto di generosa solidarietà”. Oltre 30 opere originali saranno battute durante la serata “L’obiettivo che vogliamo raggiungere con questa iniziativa – sottolinea Franco Alosio, Responsabile attività sociali di Parada Italia e Romania – è quello di raccogliere i fondi necessari per continuare a sostenere i progetti sociali per i bambini che vivono sottoterra, nei canali dove a Bucarest scorrono le tubature dell’acqua calda, che ancora oggi sono circa 1500” Parada Italia Onlus è un’associazione che dal 1996 è impegnata ad offrire ogni giorno sostegno umano e sociale utilizzando diversi strumenti d’intervento che garantiscono un futuro ai bambini e giovani di strada. Parada, inoltre, cerca di coinvolgere la società civile affinché diventi portavoce dei valori quali il rispetto per i diritti dei bambini di strada in Romania e nel mondo Per info sul programma della serata, gli oggetti battuti, e le modalità di partecipazione: www.parada.it/street-art-per-i-bambini-di-strada/ UFFICIO STAMPA – PARADA ITALIA Rita Venturoli Tel 02 467 8355 Cell 339 319 66 22 comunicazione@parada.it www.parada.it