Max Giusti apre la stagione della Arena Milano Est: come avere i biglietti scontati

L'Arena Milano Est nasce accanto al Teatro Cinema Martinitt, nel quartiere di Ortica a Milano. In un'area di 2.500 mq e 400 posti, da Luglio in poi si susseguono eventi di cinema, teatro e stand-up comedy.

L'esordio di sabato 4 luglio 2020 è per il mitico Max Giusti, attore e comico. Lo spettacolo si chiama 'Va tutto bene 2020', ovvero riflessioni e aneddoti sul nostro quotidiano, rivisitate all'epoca del Coronavirus. Tutto questo, all'ombra del nuovo capolavoro degli Orticanoodles: il Murale delle Arti, omaggio di 600 mq ad alcuni protagonisti, viventi e non, della cultura intesa in ogni sua sfaccettatura.

Max Giusti come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo 'no' e ritrovare quella meravigliosa 'normalità' che una volta, spesso ci trovavamo a criticare. Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare, Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando due ore di risate e di spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene. È uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante dello show.