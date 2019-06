MBE: due incontri per chi è interessato ad avviare un’attività autonoma nel settore dei servizi

Mettersi in proprio con un'attività in franchising affermata come Mail Boxes Etc.

Partecipa alle presentazioni MBE in programma a Milano i prossimi 14 e 21 giugno.

FREE OPENING

Venerdì 14 e 21 GIUGNO – 16:30-18:00

Mail Boxes Etc. | Via Della Moscova 13

Mail Boxes Etc., organizza due eventi per presentare il format imprenditoriale MBE e i piani di sviluppo previsti a Milano e in provincia.

Due incontri per chi è interessato ad avviare un’attività autonoma nel settore dei servizi, entrando a far parte di una rete internazionale che conta oltre 1.600 Centri nel mondo e un’organizzazione con una esperienza di più di 25 anni.

Mail Boxes Etc. è una delle maggiori Reti al mondo di Centri Servizi in franchising che offre soluzioni per spedizioni, micrologistica, stampa, design e comunicazione a supporto delle attività di aziende e privati. I Centri Servizi MBE - gestiti da imprenditori indipendenti e supportati da un team centrale di esperti - offrono ai propri clienti, principalmente piccole e medie aziende, consulenza e soluzioni personalizzate per supportare lo sviluppo del loro business e delle loro attività.

Gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione e conferma.