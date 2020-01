I me ciamava per nome: lo spettacolo arriva al Piccolo per la Giornata della memoria

I me ciamava per nome 44.787 Risiera di San Sabba, lo spettacolo di Renato Sarti, arriverà al Piccolo Teatro Grassi il 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria.

Uno sguardo si leva dalla Risiera di San Sabba a Trieste, l'unico lager nazista in Italia con un forno crematorio. Le testimonianze dei sopravvissuti e le deposizioni dei carnefici ricordano i terribili fatti che dal dopoguerra sono caduti in un colpevole oblio.

"Pochi sanno cosa sia stata, in tutto il suo orrore, la Risiera di San Sabba a Trieste, unico lager nazista in Italia munito di forno crematorio (da tremila a cinquemila le vittime). Un colpevole oblio ha soffocato fin dall’immediato dopoguerra le voci, a volte ha inquinato le prove, di quanto accadde poco più di settantacinque anni fa", si legge in una nota del regista Renato Sarti.

"Quando gli storici triestini Marco Coslovich e Silva Bon dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia mi misero a disposizione le testimonianze dei sopravvissuti e le deposizioni dei carnefici (criminali nazisti responsabili fra l’altro dell’Aktion Reinhard, l’eliminazione di circa due milioni di ebrei in Polonia) – continua Sarti – mi sono immediatamente reso conto di avere fra le mani un patrimonio storico, sociale, politico e umano straordinario. Un patrimonio che, a differenza di quanto successo in precedenza, non andava dilapidato bensì valorizzato. Una visione 'dal basso' e 'dal di dentro' di quei terribili avvenimenti, espressa con un linguaggio del tutto particolare. 'Credo che ogni persona dovrebbe sapere e non dimenticare', afferma uno dei sopravvissuti. Questa frase l’abbiamo fatta nostra nella speranza che, in nome dei valori che ispirarono la Resistenza e la lotta di Liberazione, la memoria storica di quel passato possa fare da argine, oggi, a nuovi e pericolosissimi fenomeni nazionalistici, razzisti, fascisti e xenofobi".