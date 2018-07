Meandro rosso ed altre storie

La galleria è lieta di presentare la consueta mostra estiva con progetti inediti di artisti già conosciuti ed alcuni nuovi autori che verranno svelati nel corso del mese.



Iniziamo con un nuovo progetto dell'artista sardo, ma berlinese di adozione, Paolo Bandinu, che presenta "Meandro rosso".

Come sempre, il suo lavoro si muove, attraverso storie pittoriche, che prendono forma sulla tela e si evolvono per mezzo di un montaggio video, dove il continuo divenire della pittura racconta ogni singolo gesto e segno pittorico che diventa musica e movimento, sublimato dal calore della materia. Un susseguirsi di sensazioni e stati d’animo, in un evolversi di situazioni che immortalano cambiamenti e indecisioni: tutto in bilico tra ciò che accaduto e ciò che accadrà.

"Meandro rosso" vuole rendere omaggio, attraverso un'interpretazione in chiave pittorica, alle visionarie intuizioni di tre grandi registi : Lynch, Fellini e Risi. Sulla base di un linguaggio filmico non narrativo il lavoro vuole mettere in risalto il tortuoso e intricato circuito del vagare nei meandri della mente.



Sono, inoltre, esposte, opere dei seguenti autori della galleria:

Mirco Baricchi, Federica Cipriani, Marina Coccetti, Dori Milano, Carlo Ferrari, Yang Liufei, Carolina Magnin, Gabriele Marsile, Francesca Meana, Massimiliano Muner, Enrico Pescantini, David Pompili, Marco Ravenna, Clara Rigamonti, Zheng Rong, Manuela Zanvettori