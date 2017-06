"Medea per strada": dal 22 al 25 giugno su un furgoncino itinerante, per sette spettatori alla volta

Medea per strada, di e con Elena Cotugno, andrà in scena dal 22 al 25 giugno su un furgoncino itinerante in grado di ospitare al massimo sette spettatori per volta.

Sul mezzo, in partenza dal Teatro Franco Parenti, salirà la protagonista, una giovane migrante che inizierà a raccontare ai passeggeri della fuga dal suo paese, dell'amore per un uomo che le ha rovinato la vita e, infine, della prostituzione. Il dramma dello straniero narrato attraverso la potenza del mito greco.