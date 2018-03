"Medea": dal 13 al 29 marzo al Piccolo Teatro Strehler

Medea - regia di Luca Ronconi ripresa da Daniele Salvo, nel riallestimento di Franco Branciaroli - andrà in scena al Teatro Strehler dal 13 al 29 marzo 2018.

La pièce, ripresa del lavoro del regista scomparso nel 2015, vede protagonista Franco Braciaroli (già sul palco nella produzione del '96). In quest'interpretazione di Medea, l'eroina greca non è una donna lacerata dall'amore né una femminista ante litteram, ma una minacciosa figura che incombe sul pubblico. "Medea dallo sguardo di toro", come viene descritta all'inizio, usa la femminilità come una maschera per commettere i più mostruosi delitti.