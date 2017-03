Circoli Culturali Giovanni Paolo II Conferenza Media e Fede quando cinema e TV sono testimoni di valori Mercoledì 29 Marzo 2017 alle ore 20.30 Ambrosianeum, Via delle Ore 3, Milano I Circoli Culturali Giovanni Paolo II, propongono un incontro di riflessione e testimonianza sul ruolo e le responsabilità che i mass media possono avere nella diffusione dei valori Cristiani. A livello internazionale sono molte le iniziative di produzione di buoni contenuti televisivi e cinematografici, anche a seguito di grandi successi mondiali ottenuti da passate produzioni. Il Prof. Armando Fumagalli, Professore Ordinario di Teoria dei Linguaggi presso l'Università Cattolica di Milano, farà luce sul panorama internazionale di questo settore riflettendo anche su pregi e difetti delle grandi produzioni di massa. Parlerà inoltre l'attore Pietro Sarubbi (Barabba ne La passione di Cristo di Mel Gibson) che testimonierà cosa vuol dire interpretare una parte in un film di carattere religioso, raccontando la propria forte esperienza interiore. Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C., Presidente dell'Università Europea di Roma L'incontro si terrà Mercoledì 29 Marzo alle ore 20.30, a Milano, presso la sala Falck dell'Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3. Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org Informazioni sui relatori: Armando Fumagalli Armando Fumagalli è Professore Ordinario di Teoria dei linguaggi. Insegna Semiotica e Storia e linguaggi del cinema internazionale presso l'Università Cattolica di Milano, dove dirige il Master Universitario in International Screenwriting and Production. Per alcuni anni ha insegnato Etica della comunicazione. Ha tenuto lezioni, conferenze, e seminari di dottorato in molte Università italiane e straniere E' consulente dal 1999 del gruppo di produzione televisiva Lux vide (sviluppo progetti e sceneggiature di fiction televisiva). In questa veste ha collaborato allo sviluppo di molte miniserie di grande successo per Raiuno e Canale 5 (Giovanni Paolo II, Guerra e pace, Paolo VI, Sant'Agostino, Maria di Nazareth, ecc.) e per il film per il cinema "Bianca come il latte rossa come il sangue". Collabora con il quotidiano Avvenire e con varie riviste su temi riguardanti televisione e cinema. E' stato docente al Corso Autori della Rai (a.a.2002-2003) e, dal 2004 in poi, nei corsi per la formazione di sceneggiatori televisivi e di producer promossi da Raifiction e dalla Scuola-Laboratorio di televisione di Mediaset. Ha tenuto più volte lezioni anche nella sezione milanese della Scuola Nazionale di Cinema. Ha organizzato e diretto corsi di formazione nel settore dei cartoni animati, fra cui un corso sulla produzione di fiction di animazione per Disney Channel. Ha svolto consulenze su progetti di comunicazione e ricerche per diverse altre aziende, fra cui la Barilla (campagne di counicazione Mulino Bianco), Rai, Mediaset-RTI e Endemol. Pietro Sarubbi Attore, inizia il suo percorso artistico lavorando nel circo, poi in televisione dal 1979 nella trasmissione Portobello. Debutta nel cabaret allo Zelig nel 1995. Dal 1985 partecipa a film-tv, fiction e sit-com di successo come CASA VIANELLO, il MARESCIALLO ROCCA e NEBBIE E DELITTI. Recita in teatro e nel cinema con tanti registi italiani, ma sono i registi stranieri a sceglierlo per i ruoli più importanti: Daniele Finzi Pasca lo scrittura per anni nella compagnia internazionale del Teatro Sunil, John Madden per Il mandolino del capitan Corelli e Mel Gibson per il ruolo di Barabba in The Passion of the Christ. Autore SIAE rappresentato dal 1993, iscritto all'Albo dei Giornalisti dal 2000, regista per il teatro, conduttore televisivo, scrittore, si occupa anche di formazione aziendale. È docente del corso di Regia presso Milano Cinema e Televisione, dipartimento di Fondazione Milano. È sposato con Maria e con lei ha 5 figli.