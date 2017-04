Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Medicina in teatro. I grandi medici del Policlinico" Mercoledì 19 aprile alle ore 18.30 nella suggestiva Chiesa della B.V. Annunciata (Milano) dopo il tutto esaurito del primo incontro dedicato a Luigi Mangiagalli, mercoledì 19 aprile si terrà il secondo appuntamento dedicato a LUIGI VILLA La "rivisitazione" teatrale di Massimiliano Finazzer Flory ci permetterà di conoscere meglio e di apprezzare più da vicino la figura di LUIGI VILLA, il "clinico medico di Milano" per definizione del secondo dopoguerra. Finazzer Flory in scena mette a confronto la vita di Villa con la vita di Galileo Galilei secondo Brecht nel reading dunque il sapere e il dubbio ruoteranno intorno a temi scabrosi tra vita, morte, trapianti e infine con le parole di Villa "il rapporto tra diritti e doveri del medico e del paziente di fronte alla scienza". Attento al malato ma con sguardo rivolto a problemi istituzionali ed etico sociali della medicina. "Uomo schivo e distaccato" -scrive di lui il giornalista Gaetano Afetra- "Ai suoi studenti poteva apparire duro e freddo, ma era l'immagine del rigore scientifico, le sue lezioni erano veri e propri trattati". L'inquadramento storico di Giorgio Cosmacini e l'intervista di Anna Parravicini agli "eredi" scientifici (Domenica Cappellini, Piermannuccio Mannucci, Guido Pozza) di questo grande maestro completeranno il quadro. L'INGRESSO È LIBERO E GRATUITO Per informazioni Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Tel 02.5503.4514 / 4001 - medicinainteatro@policlinico.mi.it