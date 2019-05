Alla scoperta del Medioevo esplorando l'archivio di Stato

Sabato 8 giugno 2019 alle ore 11,15 l’Associazione Italia Medievale, l’Archivio di Stato di Milano e Archeion sono lieti di invitarvi nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Milano in Via Senato, 10 al quarto e ultimo appuntamento del secondo ciclo di incontri “Medioevo in Archivio 2019”. Ingresso libero.

Paolo Grillo (Università degli Studi di Milano): “Le acque domate: la trasformazione delle campagne milanesi nel Duecento“.

Sarà presentata, narrata e esposta una pergamena datata 5 maggio 1233.

Gli esponenti di tre famiglie milanesi (Gambari, Curti e Palazzi) concludono un accordo per scavare a spese comuni una roggia per irrigare i loro pascoli.

Ci accompagnerà alla scoperta di questo importante documento d’archivio Paolo Grillo, professore associato di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Milano. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Firenze. Ha svolto periodi di insegnamento presso l’École Normale Superieure di Parigi e presso l’Université de Paris IV, Sorbonne. È membro del comitato di redazione delle riviste “Società e storia” e “Études angevins”. È membro del collegio dei docenti del Dottorato in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni dell’Università degli Studi di Milano, del Centro interuniversitario di studi “Le polizie e il controllo del territorio” (CEPOC) e “Esperto della materia” per il Ministero dell’Istruzione del Canton Ticino. Si occupa della storia sociale e politica delle città italiane nei secoli XII-XIV, con particolare attenzione al momento di passaggio dal Comune alla Signoria e alla “crisi del primo Trecento”. Studia inoltre la storia militare del basso Medioevo in Italia.