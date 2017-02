Medioevo in libreria 2016-2017, quinta giornata

Sabato 11 febbraio 2017 l'Associazione Italia Medievale è lieta di invitarvi alla quinta giornata di Medioevo in Libreria 2016-2017 che avrà il seguente programma: Ore 11,00: Milano Medievale: Visita guidata alla Chiesa di Sant'Antonio Abate. Costo 5 euro per i soci di Italia Medievale, 8 euro per i non associati. Ritrovo davanti all'ingresso in Via Sant'Antonio, 5. A cura di Mauro Enrico Soldi. Nel pomeriggio nella Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso da Via Nirone, 7): Ore 15,30: Medioevo Movie. Viaggio nel Medioevo filmato. A cura di Italia Medievale. Ore 16,00: Laura Malinverni, scrittrice e medievista, "Nuova medicina per la donna nel Medioevo: Trotula, "sanatrix" e quasi magistra". Laura Malinverni è nata a Milano, dove ha seguito studi umanistici, e vive da tempo a Novara. Fin da giovanissima scrive racconti e poesie, ed agli interessi letterari si sono aggiunti in seguito quelli per la ricerca storica e la psicologia. Le sue storie nascono dalla passione per il Rinascimento ed il suo mondo femminile, e traggono ispirazione dalle corrispondenze originali dei protagonisti: le sue indagini, condotte negli archivi italiani e stranieri, proseguono tuttora nel campo dell'iconografia del periodo e l'hanno anche portata a scoprire particolari inediti nella vita dei suoi personaggi. E' autrice di un altro romanzo storico ambientato nel Quattrocento milanese, Il ramo di biancospino (2006, Robin Edizioni).