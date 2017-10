Domenica 15 ottobre meditazione ed escursione all'Oasi di Vanzago

Domenica 15 ottobre WWF invita i cittadini all'Oasi di Vanzago per una giornata all'insegna della meditazione e dell'escursionismo.

Ritrovo alle 10 via Tre Campane 21, a Vanzago (MI), per iniziare una sessione di meditazione guidata (consigliato portare un materassino). Alle 12:30 si consuma l'eventuale pranzo al sacco in uno spazio predisposto. Alle 15 parte la visita guidata lungo i sentieri del Bosco WWF di Vanzago, che dura circa due ore. Possibilità di partecipare anche a una sola delle iniziative previste. Prenotazione obbligatoria: boscovanzago@wwf.it. Numero massimo di partecipanti: 25.