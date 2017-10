A corpo nudo. Milano si medita in nudita

Sdoganare il corpo senza più tabù e maschere, vivendolo in nudità. Danzare nudi, parlarsi stando nudi, Fare esercizi fisici in nudità, fare meditazione in nudità. A Milano, (esperienza quasi unica nel nord Italia), venerdi 13 ottobre a partire dalle 21, andrà in scena un laboratorio aperto a tutti, per sperimentare la nudità come via per accettare se e gli altri. Un’occasione per fare animazione del benessere nella nudità integrale.

Sarà il primo di un ciclo di sei laboratorio olistici che uniscono naturismo, meditazione, danza movimento, aperto a uomini e donne. Un’opportunità per chi pratica naturismo o per chi voglia avvicinarvisi per la prima volta. Le lezioni sono condotte da un istruttore e una istruttrice di biodiscipline.

Alla nudità si arriva gradualmente durante le lezioni: liberarsi dai vestiti è un rituale. Gli allievi lavorano sul corpo che danza, sul respiro, sui movimenti consapevoli, sul contatto, anche attraverso il massaggio istintivo. Infoline e iscrizioni: 333.6055949. I sei laboratori sono ospitati dal centro olistico Il Tempio della Luna, via Finzi 6, Mm Gorla.