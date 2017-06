Meet Milano—Dialogue & Growth, Children’s Art from China

La comprensione inizia dal dialogo: Meet Milano, perché la crescita continui



L’arte tradizionale cinese segue un lungo percorso culturale che vive in continua trasformazione ed evoluzione. Rappresenta la memoria storica della Cina millenaria e il prezioso patrimonio immateriale.

Nell’era contemporanea, indagare il rapporto tra il passato e il presente, costruire un’apertura verso il mondo esterno e confrontarsi con le realtà di culture diverse sono temi attuali per la formazione delle nuove generazioni.

Con questa premessa, Milan Art & Events Center è lieta di ospitare la mostra Meet Milano—Dialogue & Growth, Children’s Art from China, promossa dal Comune di Tianjin* e dal Tianjin Youth and Children’s Center. Ragazzi di 12 anni, che sono stati selezionati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tianjin, espongono le loro creazioni realizzate con la tecnica del taglio della carta, con Tie-dye (tintura a riserva), incisione e scultura in bronzo. L’obiettivo dell’iniziativa è da un lato presentare le espressioni giovanili dell’arte tradizionale cinese reinterpretate nel segno della contemporaneità, e dall’altro far dialogare i ragazzi cinesi con i loro coetanei italiani (e non solo) per creare insieme un ponte di comunicazione e di amicizia. I ragazzi cinesi porteranno alcuni omaggi dalla città di Tianjin per i ragazzi italiani che interverranno all’inaugurazione.

Invitiamo i nostri amici a partecipare a questo evento particolare, nato per favorire lo scambio tra le nuove generazioni di due Paesi di cultura millenaria.

L’invito è rivolto particolarmente alle famiglie che hanno ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni.



*Tientsin , conosciuta anche come Tianjin, è una delle quattro municipalità della Repubblica Popolare Cinese direttamente controllate dal governo centrale (città autonoma). Negli ultimi anni Tianjin, grazie alla presenza di un significativo bacino produttivo tecnologico, ha registrato una tra le maggiori crescite di PIL su base annua tra le città cinesi. Dal 2007 ospita la sessione estiva del Forum economico mondiale di Davos. La città è collegata al porto di Tianjin, il più grande porto della Cina settentrionale e principale accesso marittimo di Pechino.





Coordinate evento:



Titolo: Meet Milano—Dialogue & Growth, Children’s Art from China

Organizzato da: Comune di Tianjin; Tianjin Youth and Children’s Center

Sede: MA-EC - Milan Art & Events Center - Via Lupetta 3, Milano

Inaugurazione: martedì 4 luglio ore 18.30

Date: 4-8 luglio 2017

Orari: martedì – venerdì 10-13 e 15-19; sabato 15-19

Info: Tel. +39 02 39831335 – info.milanart@gmail.com