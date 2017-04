Con Melapiù il 21 e 22 aprile 2017 a Milano “Il weekend ha qualcosa in più”

Venerdì 21 e sabato 22 aprile MelaPiù sarà protagonista a Milano all'interno del Mercato comunale di piazza Wagner con "Il weekend ha qualcosa in più!", l'evento che vedrà come interpreti principali le mele del Consorzio nato a Ferrara nel 1994 con la mission di rilanciare, diffondere e affermare i valori eccellenti della melicoltura di pianura. Tutte le botteghe all'interno del Mercato, dalle ore 11.30 alle 19.30 di venerdì 21 aprile e dalle 10 alle 17.30 di sabato 22 aprile si coloreranno di MelaPiù: all'ora di pranzo del venerdì e del sabato, i negozianti realizzeranno delle proposte culinarie speciali dedicate a MelaPiù, dai crostini con gorgonzola, speck e Fuji MelaPiù ai cordon bleu di pollo, prosciutto cotto, taleggio e Fuji MelaPiù, passando per il filetto di manzo alle Fuji MelaPiù con pepe rosa, all'orzotto bio con funghi e Fuji MelaPiù. Dalla panetteria alla salumeria, dalla polleria alla macelleria, passando per sushi e pasticceria, primi, secondi e dolci non mancheranno a disposizione dei clienti del mercato. Le hostess presenti, inoltre, proporranno una degustazione gratuita di Fuji MelaPiù all'insegna della leggerezza e del benessere, invitando i consumatori a provare i piatti realizzati dai diversi banchi in esclusiva per MelaPiù.