I Mema in concerto a Milano

Venerdì 3 febbraio i MEMA si esibiranno sul palco di "Vault 31" (Via Cadore, 31) di Milano proseguendo il loro "Non Chiedo Niente Tour" durante il quale presenteranno il nuovo progetto discografico che prende il nome dalla band stessa. L'inizio del concerto è previsto per le ore 22:30. "MEMA"è il risultato di un lungo percorso di ricerca sonora in cui i quattro ragazzi dell'Oltrepò pavese hanno convogliato tutta la loro esperienza artistica e le eclettiche tendenze musicali. Nove brani (+ 1) in cui si palesa una perfetta alchimia tra il pop italiano d'autore ed il rock di matrice anglosassone. Il disco è basato su un sound dal carattere forte e deciso, struttura portante su cui poggia la poetica, elemento da sempre tanto cara alla band. Fin dal primo ascolto risulterà evidente che si ha a che fare con un album rivolto a coloro che amano o si stanno accostando con interesse al miglior pop italiano, in cui i testi, la ricerca del fraseggio e gli arrangiamenti ben curati esplicano con lucida chiarezza il desiderio espressivo degli autori. L'ascoltatore - attraverso ballad ed uptempo - verrà condotto alla scoperta di un poliedrico mondo tradotto in musica dai quattro musicisti, un cammino che non può che condurre "fino al Sole". La copertina del disco, che è stata curata dall'artista della china Simone Verdi, rappresenta dunque un chiaro invito ad immergersi nell'immaginifico cosmo emozionale creato dai MEMA. Tracklist: Così sia L'album si apre con una traccia portatrice di un messaggio chiaro e preciso: il destino di ognuno di noi è dettato anche dalla capacità d'accettazione delle emozioni, dai momenti più soffocanti ai più liberatori. Questa tematica si ripeterà lungo ogni brano ed è anche espressa visivamente dalla copertina grazie all'utilizzo del contrasto tra il bianco ed il nero, tra luce ed oscurità. Madre Luna La ballad è un inno al nostro Satellite naturale. La Luna, nei secoli musa ispiratrice dell'animo umano, è personificata attraverso l'uso di aggettivi e comportamenti propri dell'uomo, proprio come se i quattro musicisti si stessero rivolgendo ad una moderna figlia di Zeus e Mnemosine. Non Chiedo Niente Nel brano, primo trascinante singolo estratto dall'album, i MEMA indagano su come l'accettazione di se stessi e dei propri limiti non sia solamente una ricerca ed una crescita personale, ma si riverberi positivamente anche del percorso di una relazione sentimentale. Il tutto arricchito dall'attitudine rock della band. Favola d'Argento In questo brano si vuole restituire quella peculiare sensazione che si prova quando si ripensa alle scelte ed alle situazioni affrontate nella vita passata ed alla caducità del tempo. L'instabilità che ne risulta - generata nell'ascoltatore dalle parole e da una voce utilizzata in chiave altamente drammatica - lancia il ritornello nel quale si desidera esplicitamente un luogo privo di domande e giudizi, un posto che non ci "chieda niente". Il Sole Non È Irraggiungibile "Il Sole Non È Irraggiungibile" è, ancora una volta, una metafora formata da elementi presi in prestito dal nostro Universo. Quando si vive un momento felice all'interno di un rapporto, nessun obiettivo sembra irraggiungibile e nessun ostacolo insormontabile. Vuoti d'Aria Vuoti d'aria è come un film che si svolge in due tempi. Nella prima parte il protagonista vive in uno stato di autocommiserazione alimentata dal suo stesso egocentrismo; ma nel ritornello un crescendo da spazio ad una possibile rinascita: la presa di coscienza iniziale si fa più evidente, trasformandosi - in un secondo tempo - in un desiderio di rivalsa verso se stessi, concedendosi l'opportunità di ritrovare quella serenità che sembrava ormai irrimediabilmente persa. Lasciami Sognare Il tema del sogno che spesso ricorre - nelle parole e nella musicalità - nel corso dell'ascolto di "MEMA",in questo caso ci porta all'interno di un dialogo con il proprio mondo interiore. Un brano dalle tinte contrastanti, dove al pessimismo delle strofe si contrappone l'ottimismo ed il desiderio di felicità dei ritornelli. Soltanto Per Te "Soltanto Per Te" è un brano fortemente impregnato dagli ascolti pop della band, dove il protagonista, per amore, si trasforma in un eroe e si propone di compiere gesti che vanno ben aldilà delle reali possibilità umane. Metafora della dedizione e dell'abbandono totale nei confronti della persona amata. Superman "Superman" parla di una persona estremamente sensibile ed emotiva che si trova a dover vivere una vita frenetica e al di fuori di ogni logica. Il ritornello esplode in una graffiante richiesta di soccorso ad un supereroe affinché intervenga per alleviare il peso di una quotidianità vissuta in maniera convulsa e della solitudine da essa generata. Elena Bonanata - voce Andrea Scano - chitarre Maurizio Desortes - basso Marco Ricotti - batteria Sitografia Facebook:https://www.facebook.com/memaofficial/ Twitter: https://twitter.com/memaofficial Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCE7XUvaOGP9W_Sh_ncxdn3A BIOGRAFIA I MEMA sono un gruppo pop rock italiano originario dell'Oltrepò Pavese. Nascono nel 2013,quandoElena Bonanata, Andrea Scano, Maurizio Desortes e Marco Ricotti decidono di convogliare anni di precedenti collaborazioni e una lunga attività live nel nord Italia all'interno di un progetto originale, nuovo, il cui fulcro sia rappresentato dalla musica el'amicizia, che da sempre li lega, ne sia il collante. Elena, appassionata di canto fin da piccola,perfeziona i suoi studi al CPM di Milano (Conservatorio Moderno di Franco Mussida, chitarrista della PFM) dove si diploma nel 2009, continuando parallelamente gli studi su varie metodologie italiane e americane. Amante ed esperta della didattica del canto, viene chiamata ad insegnare tecnica vocale ed interpretazione dal maestro Mogol - grazie al concorso internazionale "TOUR MUSIC FEST" - nella sua Università della Musica, il CET. Questa collaborazione, ormai quinquennale, la porta ad avere contatti con professionisti del mondo della musica e della discografia italiana, lavorando dietro le quinte nella preparazione di molti giovani artisti noti. Insegna canto in diverse scuole del nord Italia. Andrea studia presso il CPM di Milano con Michele Quaini, Massimo Colombo, Fabio Nuzzolese e Franco Mussida. Si diploma nel 2009 e continua gli studi frequentando numerosi seminari con Robben Ford, Andy Timmons, Maurizio Solieri, Michele Quaini, Tony Degruttola, Frank Gambale, Maurizio Colonna, Pietro Nobile. Insegnante di Chitarra e di teoria ed armonia, Andrea lavora sia come didatta che come chitarrista live e studio. Anche Marco studiapresso il CPM di Milano con Roberto Gualdi. Dopo aver conseguito il diploma nel 2009 prosegue il suo percorso formativo seguendo seminari di professionisti nazionali ed internazionali come Christian Meyer, Elio Rivagli, Giovanni Giorgi, Gavin Harrison, Horacio Hernandez, JoJo Mayer e molti altri. Insegnante di batteria in diverse scuole del nord Italia porta avanti sia l'attività didattica che live suonando in progetti cover e inediti. Maurizio studia alla NAM di Milano, dove si diploma nel 2009 con Giacomo Lampugnani. Continua gli studi con Lorenzo Poli e, successivamente, con Dino D'Autorio. Dal 2007 si dedica, oltre che all'insegnamento, all'attività live con band locali e orchestre da ballo. Nel 2015 i MEMAentrano in studio per realizzare il loro primo lavoro originale, che prende il nome dal singolo di apertura, "Il Sole Non È Irraggiugibile". Questo Ep, registrato tra i Pop's Garage Studios di Emiliano Bassi e gli O.U.T. Side Studios di Michele Quaini, è composto di cinque tracce (più una) e rappresenta il loro esordio discografico. Il 17 dicembre 2015 aprono il concerto dei Nomadi al"Piacenza Expo", presentando live il loro Ep. Il 6 febbraio 2016sono gli opening act del concerto di Paolo Belli and Big Band in Piazza Cavalli a Piacenza. Da quel momento la band inizia la lavorazione del primo album,"MEMA", che verrà rilasciato il 26novembre 2016.