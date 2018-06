Memo live tango nuova Milonga domenica 17 giugno

MEMO Restaurant

in collaborazione con Casa Cambalache,

presenta

MEMO LIVE TANGO

DOMENICA 17 GIUGNO dalle ore 21.30

Milonga con dj Piera CONTE

e il LIVE TANGO di LUCA BARROTTA

col suo Bandoneón e Fisarmonica

il MEMO, Il luogo che da voce all’emozione

dove regna la musica e ora anche il TANGO!



Serata speciale con lezione e cena!

Una festa di chiusura corsi della Revancha.



PROGRAMMA:

Ore 20,00 Lezione di milonga con il Tris di assi....

Germano Scaperrotta, Daina pezzotti e Makiko Mori ( Prima classificata regionale nella cat. milonga e seconda classificata nazionale)



Dalle 21,00 cena a buffet con le specialita' del ristorante.

Dalle 21,30 Milonga - Special guest Piera Conte Tdj.



Alle 23,00 esibizione di tango in 3....ballano Germano, Daina e Makiko. Per la prima volta a Milano....Intervento musicale LIVE di fisarmonica e bandoneon: Luca Barrotta



ABITI di TANGO, MILONGUETTE di Ileana Genoni



Lezione+cena+milonga con show e live 35€

Solo Milonga (dalle 21,30) 12€



Prenotazione lezione e cena obbligatoria!

ingresso 12 eu con consumazione

dalle ore 20 si puo cenare,



Prenotazioni MEMO Restaurant Music Club

Tel +39 0254019856; cel 3459812352

Myrna Gil (Casa Cambalache) cel 3355243176

MEMO Ristorante

Via Monte Ortigara, 30 MILANO



LUCA BARROTTA

Inizia lo studio del pianoforte nel 1992, all'età di 10 anni.

Nel 1999 inizia lo studio della fisarmonica con il M° Admir Shkurtaj.

Nel 2001 si trasferisce a Torino, da li continua l'attività artistica in diverse realtà come musicista e arrangiatore collaborando con Allegra Brigata Bodhran (folk contemporaneo), Massimo Donno (cantautore), Davide Berardi (cantautore), Alberto Bertoli (cantautore, figlio di Pierangelo B.), FramMenti Salentine (musica tradizionale salentina), Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da., (world music), Brigata Balon (cantautorato).

Nel 2015 inizia lo studio del Bandoneòn (bisonoro) con il M° Francesco Bruno.

Nel 2017 prosegue gli studi partecipando alla III Masterclass internazionale di bandoneòn con il M° Juanjo Mosalini.

Nello stesso anno inizia il corso libero biennale di interpretazione e prassi stilistica del tango, diretto dal M° Gianni Iorio, presso il conservatorio Maria Luisa D'Annunzio di Pescara.

Da anni, parallelamente all'attività concertistica, si occupa di restauro e accordatura di strumenti musicali ad ancia libera (bandoneònes, fisarmoniche).



