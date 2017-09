In occasione della Tredicesima Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, lo spazio MADE4ART di Milano presenta Memories, special art project fotografico con opere degli artisti Gianni Otr Baggi, Maddalena Barletta, Lorenzo Mini, Paolo Tortorella. Luoghi, situazioni e oggetti permettono a ognuno di noi di tornare indietro nel tempo. La memoria è un ritorno al passato, un insieme di ricordi che formano, stratificandosi, la nostra individualità. Segni indelebili, tracce di un’esperienza che l’Arte è in grado di fissare in un’immagine lasciando all’osservatore la possibilità di viaggiare attraverso la propria interiorità in un percorso di scoperta del proprio Io.

Le opere di Gianni Otr Baggi, astrazioni dove la luce è la vera protagonista in un gioco di riflessi e distorsioni, conducono lo spettatore in una profonda indagine introspettiva sul rapporto tra dimensione interiore e realtà circostante. La composizione tra fotografia e pittura di Maddalena Barletta Beyond memory, realizzata attraverso vecchi negativi familiari e interventi pittorici, mette in risalto la “traccia vera, autentica di quell’attimo irripetibile, lontano nel tempo o appena trascorso o ancora da vivere”. Le colonie marine del secolo scorso ritratte da Lorenzo Mini rappresentano per molti un mondo solo immaginato e sconosciuto, luoghi e architetture che evocano flashback individuali in contrasto con il loro attuale stato di abbandono. Gli sterminati spazi australiani immortalati nelle opere di Paolo Tortorella indagano il rapporto tra il contesto naturale apparentemente immutabile e i segni del passaggio dell’uomo nell’ambiente.

I quattro artisti selezionati per la mostra Memories dai curatori di MADE4ART Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo affrontano il progetto sulla base delle proprie esperienze personali e del percorso artistico che contraddistingue ciascuno di loro, quattro punti di vista fotografici differenti sullo stesso tema.

Memories, quarto special art project di MADE4ART dedicato alla fotografia, con data di inaugurazione mercoledì 4 ottobre, rimarrà aperto al pubblico fino al 16 dello stesso mese. In occasione della Tredicesima Giornata del Contemporaneo AMACI, lo Spazio MADE4ART rimarrà aperto al pubblico sabato 14 ottobre dalle ore 16 alle ore 19.



MEMORIES

Gianni Otr Baggi, Maddalena Barletta, Lorenzo Mini, Paolo Tortorella

MADE4ART special art project

4 - 16 ottobre 2017

Inaugurazione mercoledì 4 ottobre, ore 18.30

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

In occasione della Tredicesima Giornata del Contemporaneo AMACI apertura speciale sabato 14 ottobre ore 16 - 19

