Mental fitness over 65 nel cuore verde di Milano

Preoccupazioni, ansietà, fragilità emotiva, compaiono oggi sempre più con il progredire dell'età e impediscono ai Senior di raggiungere quel benessere psicofisico a cui hanno giustamente diritto in questa fase di vita. Alleniamo allora la mente a ricercare un maggior benessere con la guida di uno psicologo esperto, immersi nella natura di un parco cittadino, in piccolo gruppo. Gli spazi verdi e le relazioni sociali, infatti, sono noti per essere ottimi coadiuvanti nella riduzione dello stress. Bastano poche ore per sperimentare come: allentare tensioni e stress favorire la concentrazione e l'attenzione stimolare la memoria. Modalità: attività in piccolo gruppo 8-15 partecipanti. Età minima partecipanti: 60 anni. Consigliato: abbigliamento e scarpe comodi. Quando: Giovedì 25 maggio 2017 Dove: Giardini Pubblici di Porta Venezia/Palestro, Milano Durata: 9:45-12:30. Ritrovo davanti al Planetario Quota di partecipazione: euro 20,00 Iscrizioni: entro il 20 maggio 2015 email: mindlands@libero.it www.facebook.com/mindlands.fdf/ L'attività si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti

