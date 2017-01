"Mente acustica": il cantautore romano artù venerdì 10 febbraio allo spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - Scatterà venerdì 10 febbraio la nuova rassegna "Mente Acustica", dedicata alla canzone d'autore italiana e organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano: in calendario quattro concerti fino a venerdì 31 marzo (per l'evento di chiusura è previsto un doppio live, con la partecipazione di Mimosa Campironi e Irene Ghiotto). Tra i nomi in cartellone spiccano, in particolare, quelli di due artiste note al grande pubblico: Patrizia Laquidara, in scena sabato 25 febbraio, ed Erica Mou, che salirà sul palco dell'auditorium di via Fratelli Zoia 89 sabato 18 marzo. A inaugurare "Mente Acustica", gli organizzatori hanno chiamato venerdì 10 febbraio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) il cantautore romano Artù, al secolo Alessio Dari, che presenterà i brani del suo secondo album "Tutto Passa" (pubblicato lo scorso maggio per Sony Music), con arrangiamenti studiati per l'occasione, ma fedeli alle atmosfere aspre e amare dei testi del disco, spaziando da un rock energico e graffiante che riprende a tratti un sound anni '70 -'80 a ballad dalle sonorità romantiche, sempre in chiave rock. "Tutto Passa", dieci tracce connotate da uno stile riconoscibile e da versi cupi ma ironici, vede la partecipazione di Mannarino, che nel brano "Tutti a Scuola" accompagna il coro sul ritornello. Artù (voce e chitarre) sarà accompagnato sul palco da Andrea Inglese (chitarra elettrica), Giuliano Urbini (basso e contrabbasso) e Mauro Ciolfi (batteria). Ironico e pungente, il cantautore romano affronta nelle sue canzoni tematiche legate alle difficoltà esistenziali, dal malcontento sociale alle ipocrisie di una società conformista, in cui l'immagine vince sull'essenza. La malinconia celata nelle sue "filastrocche d'autore" apre però le porte alla speranza, al sogno e a credere che il cambiamento sia possibile. Nel corso degli anni Artù si è esibito in contesti sempre più prestigiosi, affiancando su grandi palchi artisti come Brunori Sas, Niccolò Fabi e Alessandro Mannarino. Con quest'ultimo, in particolare, è nato un legame artistico e di amicizia, che li ha condotti a comporre insieme il brano "Giulia domani si sposa", contenuto nel primo disco di Artù. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) MENTE ACUSTICA - IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA (inizio concerti ore 21.30) Venerdì 10 febbraio: Artù Sabato 25 febbraio: Patrizia Laquidara Sabato 18 marzo: Erica Mou Venerdì 31 marzo: doppio set con Irene Ghiotto e Mimosa Campironi