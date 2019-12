"Mentor's night": una serata di orientamento gratuita per aiutare i disoccupati a trovare la loro strada

Nota per la redazione: questo evento è già stato inserito con data 29 Novembre ma è stato rinviato al 5 Dicembre a causa sciopero dei mezzi pubblici.



La disoccupazione non è solo la mancanza di lavoro. Spesso è anche smarrimento, mancanza di una guida, di un obiettivo preciso e tanta incertezza sul prossimo passo da compiere.



La Mentor's Night è la serata nella quale 10 esperti del proprio settore, o "Mentor", si metteranno gratuitamente a disposizione di 100 disoccupati, per aiutarli a trovare la loro strada.



Durante l’evento sarà possibile, per tutti i partecipanti, rivolgersi direttamente ai Mentor da loro scelti. Inoltre, in una sala a parte con libero accesso, alcuni Mentor terranno degli interventi tematici di 10-15 minuti ciascuno.



Non tutti i Mentor provengono dal settore della Formazione e del Lavoro: alcuni di loro saranno lì per raccontare le proprie storie di successo, come hanno fatto a realizzare i loro sogni professionali, per rispondere alle domande di chi vuol sapere come intraprendere un percorso simile e ispirarne l'azione.



Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente.



La procedura di iscrizione, la lista completa dei Mentor e la scaletta degli interventi sono disponibili visitando la pagina web dell’evento (presente nelle informazioni aggiuntive).



La "Mentor's Night" è un evento organizzato dalla scuola WorldBridge, in collaborazione con il Comune di Milano, lo spazio FabriQ e la piattaforma Corsidia.