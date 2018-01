"La meraviglia" di Andy Fluon: in mostra a Terrazza Duomo 21 dal 26 gennaio al 25 febbraio

Meraviglia, la personale di Andy Fluon, verrà ospitata alla Terrazza Duomo 21 dal 26 gennaio al 25 febbraio.

L'esposizione, a cura di Giovanna Repossi e promossa Orange Table Professional Network, presenta quindici opere pop dai colori fluorescenti, firmate dall'eclettico artista. Ad essere preferiti, i soggetti femminili, ritratti nella loro giocosa sensualità, con tinte accese e ampie bordature nere.

Di grande fascino la location panoramica che accoglie la mostra, consentendo di ammirare piazza Duomo da una prospettiva sopraelevata.

Andy Fluon, recentemente protagonista dello spettacolo omaggio a David Bowie, ha una formazione in arti figurative, illustrazioni e grafica pubblicitaria, alla quale attinge per dare vita alle sue opere, ispirate alla cultura pop inglese e americana, ma anche all'immaginario dei cartoni animati e della pubblicità. Negli anni '90 Andy cofonda insieme a Morgan i Bluvertigo, band con la quale calca diversi palcoscenici e appare in TV.