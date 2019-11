Mercatini di natale 2019 Corneliano Bertario

Mercatini di Natale a Corneliano Bertario (MI), la melodia delle zampogne e il fuoco dei bracieri faranno rivivere l'atmosfera di un Natale d'altri tempi.

Troverai un vero e proprio villaggio di Natale, la stalla degli animali, le casette del miele, delle tisane, dei dolci e dei presepi.

La locanda dei mille sonagli dove troverai tisane fruttate, bevande calde, caldarroste e vin brulè.

Alla casa del mugnaio potrai gustare una calda polenta che il mugnaio preparerà per te. Un piatto antico e naturale fatto con farina rustica, acqua e sale. La troverai con il gorgonzola , la salsiccia e la gustosissima salamella alla piastra.

Potrai essere ospite nella casa del fornaio dove gusterai le calde focacce appena sfornate.

Potrai acquistare originali regali di Natale, realizzati interamente a mano, a prezzi anti-crisi.

Vi aspettiamo il 24 Novembre, l'1, 7-8 e il 15 Dicembre.

Le varie giornate saranno allietate da animazione ed eventi a tema.

Per i più piccoli la possibilità di provare il trenino di Babbo Natale.

In collaborazione con Comune di Truccazzano, Lions Club Est Milano, Unicef, ed U.N.I.T.A.L.S.I.

Evento sponsorizzato da BCC Cassa Rurale di Treviglio.



Per info: su Facebook Accademia Medioevale Cornelianese.

Gallery