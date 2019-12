Laboratori per bambini e visita al 39° piano: il Natale a Palazzo Lombardia

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, in occasione delle festività natalizie, in piazza Città di Lombardia arrivano diverse iniziative aperte al pubblico, sia per adulti che per bambini, tutte da scoprire.

La pista di pattinaggio

Si inizia con la psta di pattinaggio, aperta al pubblico fino al 20 gennaio 2020 e animata, durante il periodo natalizio, anche da proiezioni cinematografiche.

Il Bosco illuminato

Si continua con il bosco illuminato, con un progetto dedicato di illuminotecnica che ospita, grazie alla collaborazione di ERSAF, diversi abeti, pini e decorazioni per ricreare un vero e proprio ambiente natalizio.

L'evento benefico

Giovedì 19 dicembre si svolgerà anche un evento di raccolta giochi, da distribuire presso i reparti di pediatria degli ospedali lombardi e case famiglia. Per tutto il periodo, inoltre, verranno allestiti dei banchetti benefici di diverse associazioni che effettueranno raccolte fondi per finanziare la ricerca e le proprie attività.

Le salite a Palazzo Lombardia

Fino al 22 dicembre, inoltre, è possibile salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18 con ingresso libero e senza prenotazione.