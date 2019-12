Mercatini, spettacoli e piste di pattinaggio: il Natale ai Bagni Misteriosi

Il Natale arriva anche ai Bagni Misteriosi, con tantissimi appuntamenti per aduti e bambini. In un’atmosfera di incanto e magia, gli spazi si trasformano in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, con la pista di pattinaggio di ghiaccio al centro della piscina. Un luogo dove grandi e piccini possono vivere la magia del periodo natalizio in maniera diversa dal solito, anche negli spazi all’aperto, attrezzati con sedie a sdraio, coperte, cuffie per ascoltare musica e punti di ristoro con cioccolata calda, vin brulè e caldarroste.

I mercatini di Natale

Mercatini, spettacoli, incursioni teatrali, fontane luminose e corsi di pattinaggio animeranno l'intera stagione, creando una vera e propria installazione permanente. Il week-end del 14 e 15 dicembre arriva poi il Flug Market, mentre il 21 e 22 dicembre arriva il Pop Corn Garage Market: due ottime occasioni per acquistare i regali di Natale.

Campus invernali per bambini

Sono inoltre previsti diversi campus invernali e laboratori creativi per i bambini e due speciali feste, una di fine anno e una per la Befana. Per informazioni, prenotazioni e prezzi: info@bagnimisteriosi.com.