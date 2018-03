Mercatino al chiostro

Mercatino di Piccolo Antiquariato – XI edizione

Per raccogliere fondi per il “Progetto Residenziale” del Borgo in Città Onlus

Associazione che affronta la problematica della reintegrazione sociale di soggetti affetti da disagio psichico.

dal 13 al 15 aprile orario: 12-18 - 16 aprile orario: 10-13

nel Chiostro del Monastero S.Maria Bianca della Misericordia

Piazza S. Materno,5 – 20133 Milano (zona Casoretto)

Come arrivare: MM2: Udine, MM1: Loreto, Bus: 55 e 62

mercatinoalchiostro@gmail.com

www.ilborgoincitta.org