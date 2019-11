Mercatino al chiostro d'inverno 2019

Buongiorno, desideriamo segnalare questo nostro evento che speriamo possa essere di interesse sia per chi vuole fare un po' di "shopping solidale" che per chi non ha mai visitato la chiesa di S.Maria Bianca della Misericordia:







MERCATINO al CHIOSTRO d'Inverno



Piccolo antiquariato, Biancheria, Vintage e Curiosità.



Per raccogliere fondi per il “Progetto Lavorativo” del Borgo in Città Onlus, Associazione che affronta la problematica della reintegrazione sociale di soggetti affetti da disagio psichico.





dal 23 al 24 novembre 2019 orario: 10-18 e 25 novembre orario: 10-13



nel Chiostro del Monastero S.Maria Bianca della Misericordia,



Piazza S. Materno,5 – 20133 Milano (Casoretto)





mercatinoalchiostro@gmail.com





Grazie infinite per la collaborazione



il Borgo in Città Onlus