Ecco "Artisticamente": il mercatino d'arte con le bancarelle degli artisti

Vendita diretta dai produttori di arte, artigianato artistico e moda, dimostrazioni dal vivo di lavorazioni, tanti laboratori didattici artistici per piccoli e grandi, incontri con gli artigiani, conferenze e consulenze nei campi dell’artigianato e dell’agricoltura e sui servizi per le micro imprese, con la partecipazione di numerosi esperti del settore, aree del gusto e degustazioni, approfondimenti su tecniche e materiali di produzione, intrattenimenti, visite guidate alle Villa, allestimenti a tema, aree giochi bimbi, ristorazione interna con prodotti tipici della tradizione italiana e tanto altro La splendida cornice di Villa Corvini, storico palazzo settecentesco di Parabiago, ospita la quattordicesima edizione di Artisticamente, Rassegna Nazionale di Artigianato Artistico Moderno e di Qualità, una vetrina dove artigiani artisti provenienti sia dal territorio, che da altre zone della Lombardia e Regioni d’Italia presentano le proprie produzioni originali, creative, uniche ! L’evento, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra, la collaborazione del Centro Servizi Villa Corvini e del Comune di Parabiago, è Patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Parabiago. Artisticamente è un’iniziativa fortemente apprezzata e che assume un ruolo sempre più importante per il sostegno di talenti artigiani ed artistici, la valorizzazione del Made in Italy e del “fatto a mano”, per lo sviluppo dell’economia e del territorio, ma anche un’occasione di svago e di acquisto prima di Natale per migliaia di visitatori. Ad Artisticamente 2019 si danno appuntamento artigiani artisti che già frequentano l’evento da anni e tanti nuovi che propongono le loro opere ed attività. Ad Artisticamente si approfondiscono particolari tecniche di lavorazione artigianale e si trovano tante idee moda, accessori moda, gioielli e bijoux ed anche mobili e complementi per la casa, la tavola ed il regalo. Artisticamente è un evento “Dove si vedono cose che difficilmente si vedono altrove”, “originali, belle…bellissime…!” - questi i commenti più frequenti dei visitatori. Un evento che sostiene concretamente l’artigianato artistico, il Made in Italy, il fatto a mano, la nostra piccola ed importante economia, la nostra storia, la nostra cultura – aggiungono gli Organizzatori. Ceramisti, sarti, pellettieri, falegnami, scultori, tornitori, pittori, decoratori, restauratori, orafi selezionati presenteranno le loro produzioni autentiche e pezzi unici in vetro, legno, carta, ceramica, materiali tessili, pelletteria, cuoio … creazioni originali ed innovative, che riprendono antiche tecniche ed abilità manifatturiere in chiave moderna.