25 MARZO: MERCATINO DEL RIUSO A SOSTEGNO DEL RINNOVO DELLA FABBRICA DELL’ANIMAZIONE

Domenica 25 marzo dalle ore 15.00 alle ore 21.00, presso La Fabbrica dell’Animazione, avrà luogo un mercatino del riuso in cui sarà possibile trovare libri, accessori, abbigliamento e oggettistica. In ottica di recupero e riciclo, ridaremo vita alle cose e muoveremo nuove energie tra le persone.



I fondi raccolti serviranno a dare una rinfrescata alla tinteggiatura, ad acquistare un nuovo insieme di luci, arredi e attrezzature per rendere più fluida la costante produzione di occasioni di socialità.



Il rinnovo de La Fabbrica dell’Animazione renderà lo spazio più accogliente e frizzante, un luogo in cui poter continuare a sperimentare nuovi modi per valorizzare l’arte e la socialità.



Per il prossimo autunno stiamo pianificando di incrementare l’offerta culturale del centro con mostre, laboratori e performance artistiche e culturali.



Con il vostro supporto potremo avviare nuove attività rendendoci operativi il prima possibile.