Mercatino della val di non a Rho

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 l’occasione è buona per concederti una bella passeggiata in centro. Ospitato nella cornice di Piazza Visconti a Rho, ti aspetta il “Mercatino Val di Non”, un simpatico gruppo di baite in legno che ogni settimana fanno sosta in una diversa piazza del Nord Italia per far conoscere ed apprezzare il gusto, il folklore e le tradizioni della bella vallata trentina.



Di certo la Val di Non si fa riconoscere anche per la sua lunga ed importante tradizione eno-gastronomica. Nelle piccole baite in legno avrai modo di poter assaggiare e conoscere le prelibatezze della sua produzione culinaria, dalle mele DOP ai prodotti della montagna, dai salumi ai dolci ai vini autoctoni per finire con i prodotti dell’artigianato locale.



La Società Podistica Novella, società organizzatrice della Ciaspolada, una delle maggiori manifestazioni sportive invernali del Trentino, sarà presente con il suo stand dedicato alle ciaspole dove potrai conoscere tutti i segreti di questo divertente sport.



E’ previsto nella giornata della domenica alle ore 11 e alle ore 15 uno spettacolo folkloristico con balli tradizionali trentini.





Con il patrocinio di

Assessorato alla cultura ed eventi



Mercatino Val di Non

sabato 19 e domenica ottobre 2019

Rho - Piazza Visconti



Orari

sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30