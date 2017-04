Il mercatino di don Mazzi raddoppia: la prima edizione primaverile

Prima edizione del Mercato della Solidarietà di Primavera, l’evento organizzato dalla Fondazione Exodus Onlus di don Antonio Mazzi per festeggiare insieme l’arrivo della bella stagione e offrire a tutti l’opportunità di fare "shopping solidale" anche a primavera.

L'evento si terrà nelle sale di Palazzo Giureconsulti dove trovare tante proposte per l’estate che è alle porte e idee regalo alternative in vista della prossima Festa della Mamma. Accessori e capi di abbigliamento, prodotti delle cooperative agricole di Exodus e quelli realizzati nei laboratori della Cascina del Parco Lambro di Milano, artigianato etnico, libri, giocattoli, prodotti di belleza: tante le proposte della "collezione solidale Primavera-Estate di Exodus" per tutti i gusti e tutte le età.

Nato 16 anni fa come una sfida, Il Mercato della Solidarietà è diventato oggi un appuntamento imperdibile per Exodus e per tutti gli affezionati che ogni anno ci sostengono con la loro presenza, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Milano e della Presidenza del Consiglio Comunale del Comune di Milano. "E quest’anno la sfida è doppia – afferma don Mazzi -: primo, perché proponiamo per la prima volta un evento in primavera, perché è sempre tempo per fare solidarietà; secondo, perché chiedo il sostegno di tutti, dalle tante aziende che hanno risposto alla nostra richiesta a chi verrà a trovarci, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando".