Piazza Duomo, torna "Libri in Piazza" tra volumi antichi e moderni. Ingresso gratis

Domenica 12 Luglio sotto i portici meridionali di piazza Duomo torna l'appuntamento mensile con Libri in piazza, un'occasione unica per gli amanti della lettura. Ogni seconda domenica dal mese infatti, da settembre a luglio, si tiene l'imperdibile appuntamento con il libro antico, raro, introvabile, curioso e da collezione: sotto i portici di Piazza Diaz più di 100 espositori rendono questa mostra mercato una delle manifestazioni all’aperto, dedicate al libro antico, più grandi d’Europa.

Meravigli Edizioni

Tra le numerose case editrici presenti, anche la Meravigli edizioni, storica catoleria di via Meravigli che nel 1975 venne e rilevata e, poco tempo dopo, trasformata in libreria specializzata in volumi dedicati alla città di Milano.

Dopo oltre quarant'anni di attività, la Meravigli annovera un ricchissimo e variegato catalogo ed è oggi la principale realtà editoriale specializzata su Milano: la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni.

Ingresso gratis.