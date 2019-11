Al Museo Diocesano arriva "Natale nel Chiostro", un mercatino di Natale con laboratori per bambini

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019, torna Natale nel Chiostro, la manifestazione, giunta alla sua settima edizione, che sposa cultura a tradizione per raccogliere fondi destinati a finanziare e a sviluppare i progetti culturali e didattici del Museo.

Un grande mercatino di Natale

Il chiostro del Museo Diocesano di Milano si trasformerà in una grande esposizione del più esclusivo artigianato dedicato al Natale. Al suo interno, si potranno trovare le migliori eccellenze enogastronomiche lombarde e non solo, come il panettone, presentato sia nella ricetta classica, sia reinterpretato con particolari ingredienti. È questo il caso del panettone aromatizzato al Naranji, uno squisito amaro siciliano che regala i raffinati sapori di questa regione. Non mancheranno i dolci tipici del Natale, come il cioccolato di Modica, i torroni e le confetture. E tornerà il tartufo di Alba.

La visita guidata a '"L'Adorazione dei Magi" e il laboratorio per bambini

Sabato 30 novembre alle ore 11 e domenica 1° dicembre alle ore 15:30, sono in programma due visite guidate a L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti ODV, con il metodo DescriVedendo, che permetterà a tutti i visitatori di leggere il dipinto in modalità accessibile anche per le persone con fragilità visiva e, grazie al potere evocativo delle parole, di vivere questa esperienza in modo completamente inclusivo e condiviso. Artemisia verrà raccontata attraverso le sue parole, ovvero con la narrazione tratta delle lettere che l’artista scrisse ai grandi personaggi del suo tempo: duchi, re, scienziati e poeti. L’appuntamento prevede una serie di confronti con altre opere del Seicento, come alcuni preziosi oggetti d’arte suntuaria della collezione permanente del Museo.

La visita guidata, della durata di 60 minuti, è gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Museo (intero: 8 euro).

Sempre sabato 30 novembre, alle ore 15:30, si terrà In bottega con Artemisia, una visita guidata con laboratorio per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Dopo la visita in mostra e la ricostruzione di una striscia narrativa fatta di immagini e parole tattili, i giovani con i loro genitori saranno invitati a proseguire le attività negli spazi didattici del Museo. Un forziere verrà aperto e si formeranno tre squadre che risolveranno enigmi e sveleranno i misteri dell’arte di Artemisia. Gli indizi ottenuti costruiranno poi la Bottega di Pozzuoli, che verrà ricostruita in laboratorio e sarà a disposizione della creatività dei ragazzi.

La visita guidata e il laboratorio, della durata di 90 minuti, sono gratuiti, compresi nel biglietto d’ingresso al Museo (intero: 8 euro).

Completano l’offerta culturale di Chiostro in Fiera, i laboratori creativi per bambini sul tema del Natale. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, i più piccoli si cimenteranno nella realizzazione di lavoretti natalizi, utilizzando diverse tecniche e materiali.

L'ingresso alla mostra mercato è gratuito.