I Bagni Misteriosi si trasformano in uno chalet: ecco il mercatino di Natale

Sabato 30 novembre e Domenica 1 dicembre, e poi ancora il weekend del 7 e 8 dicembre, il mercatino Wunder Mrkt, in veste natalizia, arriva nella cornice suggestiva dei Bagni Misteriosi.

I Bagni Miseriosi come uno chalet

Uno dei luoghi più belli della città, gioiello architettonico degli anni '30 nel cuore di Milano, i Bagni Misteriosi saranno trasformati in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro. Oltre 90 espositori selezionati animeranno due eventi che mescolano artigianato, vintage, modernariato, collezionismo ed in generale la creatività declinata in tutte le sue forme. Un contesto magico dove il Natale si mescola alle magie sul ghiaccio, al cibo appetitoso e ad un mercato che aiuterà adulti e bambini a trovare il regalo perfetto.

"Wunder" come la meraviglia nello scoprire cose sempre nuove, incontrare persone, gustare assieme buon cibo, bere un drink in compagnia, ascoltare musica e pattinare sul ghiaccio tutto il giorno, divertirsi nell’area bambini, partecipare ai laboratori. "Market" come il luogo dove poter acquistare oggetti bizzarri, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte, realizzati da creativi provenienti da tutta Italia.