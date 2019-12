Milano, arriva il mercatino di Natale di Emergency per fare beneficenza

Dal 23 novembre al 24 dicembre arriva il mercatino di Natale di Emergency presso la Casa Eemergency.

Regalini di Natale

Tra i tanti prodotti esposti si potranno trovare il “Panettone fatto per bene”, realizzato in collaborazione con lo storico marchio delle Tre Marie, i manufatti di Sulaimaniya, gli orsetti di Bamiyan e i bracciali di alluminio riciclato da ordigni bellici del Laos. Saranno inoltre presenti prodotti enogastronomici donati da oltre 650 aziende italiane e i gadget di Emergency come la borraccia d’acciaio eco-friendly e il calendario 2020 “Arte della pace”.

Il ricavato degli acquisti

Il ricavato degli Spazi Natale Emergency sarà destinato agli ospedali in Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi quotidiani, i medici continuano a offrire prestazioni mediche gratuite.

Non solo: passando dallo Spazio Natale di Emergency sarà possibile effettuare un viaggio immersivo nei progetti in Afghanistan grazie ai visori 360°, alla scoperta del Centro chirurgico di Kabul e delle storie dei pazienti.