Natale, arriva il Sabato di Lambrate con un magico mercatino di regali

Sabato 14 dicembre arriva la 36° edizione del sabato di Lambrate, questa volta in versione natalizia: il famoso mercatino si vestirà infatti di luci colorate e tanti regali di Natale.

Tra artigiani, cori e laboratori di Natale

Nel Red Bazar, l'area market dedicata al fatto a mano di qualità, adulti e bambini potranno scoprire i migliori artigiani e artisti dell'handmade provenienti da tutta Italia, accanto ai giovani illustratori e artisti visivi scelti. Il posto giusto per trovare regali belli e originali, tra le creazioni uniche e piene di stile degli oltre 60 artigiani e artisti presenti. Uno shopping natalizio che rispetta il pianeta, ma non solo: dimostrazioni dal vivo di tecniche produttive artigianali, performance speciali e workshop creativi a tema "Do It Yourself" aperti a tutti.

Il programma della giornata

- Red Bazar e Piazzetta illustrata: mostra mercato con artigiani e illustratori selezionati (ore 10-19)

- Cori natalizi e percussioni handmade: il coro dei bambini della scuola di musica Pandagramma, accompagnati da originali percussioni realizzate con materiali di riciclo

- Magic Snowflakes: libri, storytelling e laboratorio di Natale per tutti i bambini con Mamma Bookita (ore 16-19)

- Gli Artisti di strada - tra cui cantautori, giocolieri, piccoli gruppi musicali, trampolieri e truccabimbi - si esibiranno a turno in varie zone della festa da mattina a sera, sempre rigorosamente dal vivo... e con qualche sorpresa natalizia!

Completano la festa l'area relax e food, tavoli e sedie dove rilassarsi e gustare il Menù del Giorno, lo spazio dedicato ai volontari di Emergency, la lettura dei tarocchi e il Book Crossing.