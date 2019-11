Casette di legno e prodotti del Trentino: arriva il mercatino natalizio in Piazza Portello

Dal 22 novembre al 6 gennaio in piazza Portello arriva la magia del mercatino natalizio, con il meglio dell’artigianalità e dei prodotti tipici del Trentino.

Tra case di legno e luci calde

Un’incantata atmosfera di montagna, le caratteristiche casette in legno illuminate da calde lucine, i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato trentino sono gli ingredienti che rendono speciale ed unico il natale di Piazza Portello. I visitatori saranno accolti da un vero clima natalizio tra le più tradizionali specialità delle Feste: oggetti in legno e ceramica, vetro soffiato e decorazioni natalizie, arredamento per la tavola, candele e lana cotta. Un mercatino che, quest’anno, si arricchisce ulteriormente con nuove bancarelle, dove trovare tantissime idee per i regali di Natale e non solo.

Passeggiando tra vin brulè, calde ciambelle e lucine colorate, il pubblico potrà acquistare prodotti tipici, come miele, salumi e formaggi, e gustare alcune delle prelibatezze della gastronomia trentina, dai panini caldi con carne salada e wurstel alla polenta fino allo strudel.

Il mercatino sarà chiuso al pubblico il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio.